Migranti, da de Magistris sostegno alla nave soccorso Resq

Mettere in mare una nave di ricerca e soccorso migranti nel Mediterraneo centrale. È quanto prevede il progetto umanitario dell'Associazione Resq Onlus, che ha da oggi tra i suoi sostenitori anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il sindaco ha annunciato oggi il suo sostegno. De Magistris aveva, nei giorni scorsi, incontrato una delegazione di Resq-People Saving People guidata dal presidente onorario Gherardo Colombo e dal presidente Luciano Scalettari. Ed è proprio da quell'incontro che è nata la comune volontà di avviare una fattiva collaborazione fra l'associazione umanitaria e la città di Napoli:

"Abbiamo dato il benvenuto a ResQ nella nostra città - ha dichiarato de Magistris - e come Amministrazione intendiamo dare pieno appoggio all'impegno di Resq volto a mettere in mare una nave con l'obiettivo di soccorrere e mettere in salvo i migranti naufraghi nel Mediterraneo Centrale. Riteniamo importante ed essenziale il coinvolgimento della popolazione, le tante espressioni dell'associazionismo e della società civile. Come città di mare che dell'accoglienza ha fatto una sua bandiera andremo a individuare modalità atte a promuovere il progetto".

De Magistris ha spiegato che "per noi si tratta della prosecuzione ideale di un percorso di solidarietà e accoglienza verso i migranti che provengono da guerre, persecuzioni, estrema povertà iniziato da diversi anni, che ha già visto la mobilitazione ideale e concreta della popolazione napoletana e delle sue istituzioni cittadine. Perciò è quasi naturale per noi candidare Napoli, con la sua società civile e il suo porto, a essere la città che accoglie Resq per esserne il punto di riferimento e la base di appoggio".

Nelle prossime settimane la collaborazione si concretizzerà in una serie di iniziative, parte di un progetto comune "perché - ha concluso Luigi de Magistris - nessuno deve più morire nel nostro Mare Mediterraneo".