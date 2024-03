Ragazzine scomparse da Ravenna ritrovate a Napoli: erano in un B&B della stazione centrale

I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, hanno rintracciato la 12enne Michelle Carlucci e l'amica 13enne Sofia Rivera Alvares, entrambe della provincia di Ravenna, allontanatesi la mattina del 27 marzo scorso, prima di entrare a scuola, senza dare notizie ai propri genitori.

Le ragazzine sono state trovate al corso Arnaldo Lucci 148 in un B&B. Le minori, in ottimo stato di salute, verranno affidate ai genitori che stanno per arrivare nella stazione carabinieri di San Pietro a Patierno.

Scomparse da mercoledì

Dopo essere state accompagnate a scuola dai genitori la 12enne e la 13enne, erano riuscite ad evitare di entrare nell'istituto scolastico per darsi alla fuga. La loro destinazione probabilmente un'amica conosciuta in chat. I genitori si erano accorti della scomparsa tramite l'applicazione con la quale si può verificare la presenza del proprio figlio a scuola. Sono stati giorni di ansia e disperazione per i familiari delle giovani studentesse fino al sospiro di sollievo di poco fa.