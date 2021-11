"Mi vedete bene come poliziotta?": tiktoker sull'auto della Polfer, è polemica

Michele Rescigno detto "Brasil", TikToker sulla cresta dell'onda nelle ultime settimane, ha pubblicato un nuovo video che sta spopolando – tra le polemiche – sui social.

Nelle immagini sfrutta per scherzo un'auto (una minicar) della Polfer alla stazione di piazza Garibaldi, apparentemente incustodita, per chiedere provocatoriamente ai fan: "Mi vedete bene come poliziotta?".

"La Polfer di Napoli perché lascia incustoditi i propri mezzi di servizio? - si chiede Giuseppe Alviti, responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità di Forza Italia - proponendoli come palcoscenici per i tik tocker? Dopo Rita de Crescenzo un'altra emulazione. Il Questore di Napoli dovrebbe intervenire altrimenti tra poco i mezzi di servizio di trasporto della polizia ferroviaria li utilizzeranno anche per vendita di spighe cotte".