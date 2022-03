Grave lutto nel mondo dello shipping: addio al noto armatore Michele D'Amato

Grave lutto nel mondo dello shipping italiano. Si è spento il noto armatore napoletano Michele D'Amato. A darne notizia è Confitarma, Confederazione italiana armatori.

“Confitarma è in lutto per la perdita di un gran signore dello shipping italiano. Con Michele D’Amato scompare un armatore ed un caro amico, un esponente della storia della nostra industria che ha svolto un ruolo importante per l’armamento italiano", afferma Mario Mattioli, presidente di Confitarma.

Michele D’Amato, con la lunga tradizione di famiglia alle spalle, nel 1990 creò insieme alla moglie Rita ed ai figli Maddalena, Gianfranca ed Umberto, la D’Amato di Navigazione Spa che crebbe e si sviluppò grazie al suo intuito ed alla profonda conoscenza del mercato dei noli. Con la crescita della compagnia, crebbe anche il prestigio ed il ruolo del Comandante Michele D’Amato nel panorama dello shipping italiano.

È stato consigliere di Confitarma e presidente della Commissione tecnica navi, presidente dell’Advisory Technical Committee del Rina e membro dei comitati tecnici di American Bureau of Shipping e del Bureau Veritas mentre, e proprio per la particolare preparazione tecnica e capacità nel settore dell’armamento, gli è stata conferita la laurea honoris causa dall’università Parthenope di Napoli.

"Dopo un periodo di crisi e ristrutturazioni, negli ultimi anni, sua figlia Maddalena ha rilanciato la compagnia proseguendo il suo percorso avviato da Michele. Mancheranno a tutti noi i suoi modi gentili e la sua eleganza permeata di quello spirito umoristico tutto partenopeo che accompagnava le sue doti di grande imprenditore e conoscitore del mondo marittimo”, conclude il presidente di Confitarma Mattioli.