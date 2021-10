Miasmi nel giuglianese: tavolo tecnico in Regione per il monitoraggio

Il vice Presidente della Regione ed assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, ha convocato e presieduto oggi pomeriggio un incontro tecnico sul problema dei miasmi nell’area giuglianese e zone limitrofe. Hanno preso parte all’incontro Alessandro Bratti, Direttore nazionale dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA ), i rappresentanti di Arpac, di Sma e dei Dipartimenti d’ingegneria ambientale delle Università di Napoli e Salerno.

Il vice Presidente Bonavitacola ha ribadito ancora una volta l’urgenza di pervenire a conclusioni certe sulle origini dei miasmi e sulle azioni da intraprendere per porre fine alla situazione di grave disagio per le popolazioni interessate. A tale scopo nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato dei monitoraggi in corso e sul loro potenziamento per i prossimi giorni, aumentando le centraline di rilevazione ed utilizzando le più moderne tecnologie disponibili per il contrasto all’impatto odorigeno.

La piena collaborazione fra Arpac e le Università di Napoli e Salerno riguarderà il campionamento dell’aria nei punti sensibili e l’esame olfattometrico per tracciare la provenienza dei cattivi odori. La pluralità dei soggetti scientifici impegnati consentirà anche di offrire un utile supporto alle indagini prontamente attivate dall'Autorità Giudiziaria e di pervenire in modo definitivo all’individuazione delle fonti e dei relativi responsabili.