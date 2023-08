I mezzi per la raccolta della differenziata sono senza assicurazione: scandalo nel Napoletano

Sei veicoli senza assicurazione e multe salate. Non è il bilancio di un tradizionale controllo alle auto in circolazione, ma quello di un servizio organizzato nei pressi dell’isola ecologica di via Lenza Lunga, nel comune di Quarto.

I carabinieri della locale tenenza hanno scoperto che sei veicoli adibiti alla raccolta differenziata nel comune flegreo fossero senza copertura assicurativa ma comunque in attività. Un rimorchio, quattro auto-compattatori e un Ape Car, tutti finiti sotto sequestro amministrativo. Di ben 5196 euro il conto delle sanzioni notificate alla società appaltatrice.