"Uno dei nuovi treni CAF per la metro 1 ANM Napoli, comprati dalla precedente amministrazione cittadina, ha finalmente iniziato il preesercizio (5000 km) a vuoto. Qui a Vanvitelli", scrive su Facebook Augusto Cracco, ex amministratore di Ctp.

Si tratta di un bel passo avanti per il trasporto pubblico napoletano. Non resta che attendere la messa in funzione anche per il pubblico dopo i test.

Il video è di Alessandro Leonetti.