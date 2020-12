Metro Linea 1, Borrelli: "Vagoni pieni, si rischia diffusione del virus"

Vagoni pieni e assembramenti di persone nei treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. E' quanto segnalato dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli.

Il consigliere di Europa Verde ha pubblicato sulla sua pagina social alcune foto inviategli da un cittadino della situazione che si presentava questa mattina all'interno di un treno della metro.

“L’Anm nel mese di dicembre ha tagliato e ridotto le corse di bus e metro, come consentito dalla normativa, ma in questo modo è stata aumentata la concentrazione di viaggiatori nelle fasce più critiche e quella del 15 dicembre è soltanto una delle situazioni paradossali e insostenibili che ci sono state segalate. Invieremo una nota all’Anm per chiedere un rinfoltimento delle corse e soprattutto maggiori controlli nelle stazioni e bordo dei bus e dei vagoni. Qui si rischia di diffondere pericolosamente il virus. Non si può chiedere ai cittadini di non fare assembramenti per le compere natalizie o di fare didattica a distanza e poi consentire tutto ciò”, scrive Borrelli.