Guasto in metro: sospesa e chiusa al pubblico la linea 1

La comunicazione è arrivata poco dopo le 7: "Causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull'intera tratta. Ci scusiamo per il disagio". Il messaggio è comparso sulla pagina Facebook di Anm, mentre ai cancelli è stato affisso il noto cartello "Linea sospesa su intera tratta".

L'azienda non ha chiarito quale sia il problema, né quando verrà ripristinato il servizio. Poco dopo, è stato il sindacato Orsa Trasporti ha fornire qualche dettaglio in più: "La Metropolitana di Napoli Linea 1 - scrive il vicesegretario regionale Fabio Cuomo - a seguito di un guasto tecnico al sistema di comunicazione tra i treni in linea e la Centrale Operativa (PCO), al momento non effettua servizio ed è chiusa al pubblico, si è in attesa di intervento della società che gestisce quel sistema di telecomunicazioni che dovrebbe avvenire in mattinata. La problematica sembrerebbe non sia dovuta dall'azienda Anm, così come la risoluzione del guasto; il nostro auspicio è che il problema verificatosi sia risolto in tempi rapidissimi. Napoli non può fare a meno della Linea 1 nemmeno per poche ore, la città va in tilt senza questo servizio".