Guasto sulla Linea 1: metro chiusa su tutta la tratta

La metro di Napoli chiude, probabilmente per un guasto. A comunicarlo è stata l'Anm attraverso la propria pagina Facebook, con un post pubblicato alle 14.40. Nella nota non c'è il motivo dello stop, ma secondo voci interne un treno si sarebbe fermato per un guasto nella stazione di Salvator Rosa e i tecnici non riuscirebbero a farlo ripartire. Motivo per cui anche gli altri treni non possono percorrere l'intera tratta.

La circolazione è poi tornata regolare sull'intera tratta a partire dalle ore 16.40.

(Aggiornato alle 17.00)