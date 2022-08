Carabinieri fermano tre giovani nella stazione della metro a Napoli: la scoperta

Controlli dei carabinieri nei quartieri Vomero, Chiaiano e San Carlo Arena dove i militari della locale compagnia hanno denunciato 14 persone.

Tre i ragazzi denunciati a piede libero per possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Hanno 17, 19 e 28 anni e quando i carabinieri li hanno fermati all’interno della metro "Piscinola" sono stati trovati in possesso di 2 coltelli a serramanico e di un frangi-vetro con doppia punta in metallo.

Un altro uomo, invece, è stato denunciato per lo stesso reato perché è stato trovato in possesso di una mazza baseball in alluminio. Il classe 1989 aveva la possibile arma poggiata sotto il sedile lato guida dell’auto su cui era a bordo.