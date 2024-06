Metro meglio della vesuviana? De Gregorio a Manfredi: "Solo grazie ai nuovi treni ordinati 10 anni fa"

I nuovi investimenti nei trasporti dovrebbero portare ad un sostanziale miglioramento negli spostamenti per i pendolari. Ad oggi però i disagi non sono pochi. In tale contesto si inserisce una nuova polemica tra il Sindaco di Napoli e il presidente Eav, Umberto De Gregorio. Quest'ultimo, dopo le affermazioni su Repubblica di Manfredi, "Napoli ha un trend in continua crescita, ce lo confermano studi internazionali. E ha bisogno di Castellammare di Stabia per accogliere turisti. Dobbiamo ottenere una circumvesuviana che funzioni. Più treni e che giungano a destinazione. Non è possibile che la gente non riesca più ad arrivare a Napoli dalle altre città", ha affidato ai social il suo pensiero, rivolgendosi direttamente al Sindaco partenopeo.

"L'unico Sindaco che mancava quando il Prefetto ci convocava sui temi dei trasporti"

"Ho letto da Repubblica che il sindaco Manfredi si lamenta che la vesuviana non funziona bene. Per carità, vero. Eppure ogni qualvolta il Prefetto ci ha convocato per affrontare i complessi temi del trasporto sulla linea per Sorrento era l’unico Sindaco che mancava. Ne abbiamo discusso e individuato percorsi. Quando vuole sono a disposizione per illustrare quello che stiamo con fatica portando avanti. Il Sindaco Manfredi racconta che ora la metropolitana a Napoli funziona meglio. Vero, grazie ai nuovi treni che sono stati ordinati 10 anni fa e che lui ha avuto la fortuna di trovarsi sui binari alla fine del percorso. La metropolitana a Napoli funzionava peggio della vesuviana sino all’arrivo dei nuovi treni. Eav ha ordinato 100 treni nuovi, il contratto con Stadler è stato firmato solo 4 anni fa. Il Sindaco Manfredi avrà modo di verificare nei prossimi anni che la situazione migliorerà. La linea per Baiano chiusa per 2 mesi? E’ una scelta collegata a quella di chiudere per 3 anni la stazione della circumvesuviana al centro direzionale, scelta condivisa con il Comune di Napoli e collegata ai lavori della metropolitana, i lavori per Eav infatti saranno svolti proprio dal Comune. Peccato che la stazione della metropolitana al centro direzionale non apra contemporaneamente alla chiusura della Circumvesuviana, come previsto, perché è in ritardo. Infine, Eav gestisce 300 km di linea e 150 stazioni, concepite un secolo fa. La metropolitana di Napoli è lunga 20 km ed ha 20 stazioni, concepite 30 anni fa. In Eav la situazione è un po’ più complessa, diciamo così… Credo che dovremmo al più presto sederci al tavolo insieme per stabilire come gestire la metropolitana Linea 1, perché la infrastruttura è parte proprietà del Comune e parte di Eav / Regione. Il rapporto di collaborazione di EAV con ANM e i dirigenti e assessori del Comune è sereno e fattivo per la risoluzione dei problemi", scrive il presidente di Eav.