Linea 2, circolazione bloccata per un palo pericolante: disagi per i viaggiatori

Un guasto tecnico agli impianti ha causato il blocco della circolazione sulla Linea 2 della metropolitana. Tantissimi i disagi per gli utenti che si sono ritrovati a fare i conti con treni soppressi e corse cancellate. L'unica tratta attiva è solo quella tra Pozzuoli e Campi Flegrei, ma con ritardi anche di un'ora.

Ma cosa è successo? A causare il blocco sarebbe stato un palo pericolante sulla linea per Gianturco. Parializzata, in pratica, la città, con anche molti turisti che non sono riusciti a raggiungere piazza Garibaldi.

Come apprende NapoliToday, però, i tecinici sono a lavoro. E' in corso, infatti, l'intervento di ripristino e la circolazione potrebbe tornare alla normalità già da questa sera.