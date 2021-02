Metro Linea 1, inizia il collaudo del terzo treno. Slitta l'entrata in servizio

In epoca pre-Covid, l'entrata in servizio del primo nuovo treno della Linea 1 della Metropolitana era prevista per settembre 2020. Poi, la pandemia ha rallentato le operazioni e la nuova data, annunciata a mezzo Facebook dal sindaco de Magistris, è diventata febbraio 2021 (nella foto in basso, il post del sindaco datato 30 dicembre 2020). Oggi, dal video della web tv del Comune di Napoli, si apprende che Comune e Anm stiano lavorando per mettere a disposizione dei cittadini il primo treno per aprile.

Non è chiaro a cosa sia dovuto il nuovo ritardo. Fonti interne all'Azienda di mobilità fanno sapere che la consegna per febbraio 2021 non è mai stato un obiettivo reale. La cosa preoccupante è che, al momento, non ci sia nessuno che possa mettere la mano sul fuoco neanche su aprile. Sempre da fonti interne all'Anm si apprende che nei depositi non ci sia spazio per i nuovi vagoni e che si attende la vendita dei vecchi per poterli far arrivare dalla Spagna. Difficile immaginare chi possa comprare un treno fatiscente, i cui pezzi di ricambio non sono più in produzione da tempo.