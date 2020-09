Metro Linea 1, non bastano elezioni e chiusura anticipata: corse limitate a Dante-Piscinola

"Metro Linea 1: dalle ore 08:50 la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola - Dante". È il messaggio con cui l'azienda dei trasporti cittadina Anm ha, intorno alle 8.50 di oggi, annunciato situazione del vettore cittadino.

Chiuse quindi le stazioni Toledo, Municipio, Università e Garibaldi, per una linea metropolitana che causa ancora una volta gravi disagi alla sua utenza, peraltro in giorno di elezioni e con la chiusura anticipata prevista in serata.

Particolarmente duri i commenti social al post della pagina Anm.

