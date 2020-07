Metropolitana, due ore di stop. Anm: “Troppi certificati di malattia”

Cinque macchinisti della metropolitana di Napoli, Linea 1, avrebbero presentato oggi certificato di malattia poco prima dell'inizio del loro turno alla guida dei treni della metropolitana. Lo rende not Anm, che spiega: "Anche ricorrendo al personale di riserva non è stato possibile garantire il servizio e, temporaneamente, alle 15 circa, la linea è stata chiusa. Intorno alle 17, con l'avvicendamento dei turni, è stato possibile effettuare nuovamente il servizio riaprendo anche se solo sulla tratta Piscinola-Dante".

"ANM nell'esprimere preoccupazione e sconcerto per quanto accaduto non può che scusarsi con i cittadini per il disservizio. Proprio al fine di migliorare il servizio, l'azienda è impegnata da settimane in confronti sindacali per discutere di aspetti organizzativi e di produttività delle varie categorie professionali. In particolare proprio sui macchinisti lo scorso 21 luglio era stato tenuto un incontro con i rappresentanti sindacali di Cgil, Uil, Ugl, Cisl, Orsa, Usb, Faisa confail, in merito alle prove del nuovo treno della metropolitana concordando tra l'altro un nuovo incontro entro il 15 settembre".

