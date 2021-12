Rifiuta di indossare la mascherina in Metro: linea ferma per quasi un'ora

La Linea 1 della metropolitana di Napoli è rimasta bloccata dalle 12,15 circa di oggi, per quasi un'ora. in entrambi i sensi di marcia. Anm ha fatto sapere che la circolazione è stata sospesa per un intervento in corso della Polizia di Stato nella stazione di Salvator Rosa.

Alcuni testimoni, in particolare, raccontano che a bordo di uno dei convogli c'era un passeggero che ha rifiutato di indossare la mascherina. Dopo alcuni inviti, la situazione è degenerata e solo l'intervento dei poliziotti è riuscito a riportare la calma e a far ripartire il treno.