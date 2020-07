Metro, collaudato il primo treno. Ma la messa in servizio slitta al 2021 (VIDEO)

Viaggio di prova, con il sindaco Luigi de Magistris e l'amministratore unico di Anm Nicola Pascale, a bordo del primo nuovo treno della Linea 1 metropolitana che sarà in circolazione da inizio anno. Il Comune di Napoli ha investito sull'acquisto di venti nuovi treni che gradualmente sostituiranno quelli trentennali attualmente in funzione.

I primi due treni sono già arrivati a Napoli e sono in fase di collaudo e rodaggio, mentre il terzo dovrebbe arrivare a settembre. Slitta, invece, rispetto ai tempi previsti, l'immissione in servizio del primo. Prevista per settembre, l'netrata in funzione è stata spostata all'inizio del 2021. "Ritardi dovuti al Covid-19 - si giustifica il Comune di Napoli - che ha fatto slittare l'inizio dei collaudi, il cui tempo è sancito dalla legge nazionale".