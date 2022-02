Metropolitana, ecco la nuova stazione del Centro Direzionale: i tempi per l'apertura

Attesa per l'apertura della fermata della linea 1 Centro Direzionale. L'assessore Edoardo Cosenza fornisce un importante aggiornamento sulle tempistiche di apertura regalando anche alcune immagini dei lavori in corso.

"La stazione Centro Direzionale della Linea 1. Decisamente bella. Decisamente utile. Mi hanno promesso ultimazione dei lavori entro fine 2022. In effetti gli impianti sono in fase finale. Poi ci dovrà essere il periodo di pre-esercizio ed autorizzazione all'esercizio. Oggi sopralluogo con tutti i vertici della Concessionaria, i dirigenti e funzionari del Comune e con il Presidente della Commissione Trasporti del Comune Nino Simeone. Andrò spesso in cantiere", scrive l'assessore con delega alla Mobilità.