Metro, Manfredi: "La stazione Centro Direzionale è praticamente completata"

"I lavori procedono molto velocemente e oggi la stazione Centro Direzionale è praticamente completata. Prevediamo di aprire il prolungamento della linea 1 alle stazioni Centro Direzionale e Tribunale entro fine anno", sono le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al termine di un sopralluogo effettuato oggi nella nuova stazione Centro Direzionale.

"È un grande passo avanti per la mobilità in città - il giudizio di Manfredi - perché tocca due zone molto utilizzate e frequentate. Il Centro Direzionale, poi, con migliaia di posti auto, rappresenta anche un importante parcheggio di interscambio per l'accesso in città. Tutto questo rientra in quel grande piano di valorizzazione che stiamo mettendo in campo per il Centro Direzionale, che è fondamentale per il rilancio di Napoli".

Le date

"La messa in esercizio della stazione Centro Direzionale - così l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza - avverrà insieme a quella Tribunale e sarà importantissima come interscambio per chi raggiunge Napoli dall'area Est, decisiva per avere una città sempre più green. Questa stazione diventerà ancora più importante quando apriremo anche quella di Capodichino, nel 2026. Per l'apertura della tratta è necessaria anche l'apertura della stazione Tribunale dove è prevista la retrocessione del treno. Nella stupenda sezione progettata da Mario Botta i lavori sono molto avanzati, mancando sostanzialmente solo le sistemazioni esterne che si stanno definendo anche in base alle esigenze del Tribunale. Il cronoprogramma porta all'apertura al pubblico entro fine anno