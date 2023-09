Vandali in azione, devastata la stazione della Linea 1 della metropolitana

Vandali in azione nella stazione della Linea 1 di Salvator Rosa, devastati i pannelli di cartongesso nei corridoi. La denuncia di Giuseppe Alviti, segretario generale della Federazione Nazionale Lavoratori Italia: "Urge un presidio fisso delle forze dell'ordine. Il raid ha interessato, nella serata di ieri attorno alle 23, la stazione della Linea 1 di Salvator Rosa. I vandali hanno distrutto, prima dell’ultima corsa del treno, i muri della stazione a calci e pugni, e diversi pannelli in cartongesso sono stati strappati in più punti nei corridoi che portano alle banchine.

L’ANM ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni sull'accaduto sembra che i ragazzini dopo aver devastato la stazione sarebbero saliti sull'ultimo treno prima della chiusura per poi dileguarsi.