Anm informa che per attività di manutenzione e prove di circolazione in rete finalizzate all’immissione in servizio dei nuovi treni, mercoledì 24 marzo la Linea 1 della Metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse passeggeri:

• da Piscinola ore 18.10;

• da Garibaldi ore 18.40.