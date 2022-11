Problemi alla metro linea 1: circolazione limitata da questa mattina

Problemi questa mattina per la Linea 1 della metropolitana di Napoli. Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, informa che "per problemi tecnici" dalle 8.15 la circolazione dei treni è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante. Tagliate fuori quindi le stazioni Toledo, Municipio e Università, nel centro storico cittadino, e soprattutto la stazione Garibaldi, nell'omonima piazza, che attraverso un sottopassaggio consente l'interscambio con la stazione di Napoli Centrale e le stazioni della Linea 2 e della Circumvesuviana. Inevitabili i disagi per pendolari e turisti.