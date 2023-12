La metro in marcia con il pannello della corrente elettrica aperto (VIDEO)

Il pannello della corrente elettica aperto mentre la metro era in corsa. È quello a cui si sono trovati di fronte i viaggiatori di un convoglio della linea 1 era in servizio nel corso della giornata di ieri.

Il video è stato girato per segnalare il disservizio che poteva diventare pericoloso per gli utenti a bordo. Non è chiaro se si sia trattato di un guasto, una dimenticanza o anche un atto di vandalismo a opera di qualcuno che ha provocato la rottura dello sportello necessario a tenere al sicuro il pannello.