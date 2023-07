Metro 1, da domani parte un nuovo treno

Ansfisa ha emesso il nulla osta tecnico per il quarto nuovo treno della Linea 1, da 1250 passeggeri. Sarà in circolazione da domani mattina, sabato 15 luglio. Dunque ai 6 "vecchi" treni da 800 posti e lunghezza 70 m e quindi portata totale 4800 passeggeri contemporaneamente di inizio mandato, se ne aggiungono 5000 nei quattro nuovi treni da 105 m, di fatto raddoppiando la capacità del sistema che arriva a circa 10.000 passeggeri contemporaneamente.

È in fase di pre esercizio il quinto treno ed è avviato il collaudo del sesto e del settimo.

"A settembre, con la riorganizzazione del servizio sul ferro, avremo dunque un sistema molto più performante come capacità, qualità e frequenza" dichiara con piena soddisfazione l'assessore alle infrastrutture e mobilità Edoardo Cosenza.

"Grazie al lavoro di Ansfisa e della dirigenza e personale di ANM e Comune di Napoli,saremo in grado di offrire un servizio sempre più da grande capitale europea, come ci eravamo ripromessi all'inizio della sindacatura Manfredi".