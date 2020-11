Trasporti Napoli: circolazione limitata su Metro Linea 1, guasto sulla Funicolare di Chiaia

Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata del trasporto pubblico a Napoli. Sulla Linea 1 della Metropolitana, dopo i problemi registrati nella giornata di ieri, la circolazione resta limitata alla tratta Piscinola-Dante. A copertura della tratta Dante-Garibaldi è attiva la linea bus sostitutiva 602.

Sulla Funicolare di Chiaia, causa guasto tecnico, il servizio è temporaneamente sospeso.

Per quanto riguarda le linee bus, la 618, causa impraticabilità stradale in via Terracina incrocio via Mario Gigante, devia temporaneamente il percorso. In partenza da piazzale Tecchio, giunta in via Leopardi prosegue per via Cupa Cinthia, svolta per viale Traiano, via Adriano e proprio percorso. Ritorno invariato.

Anche l'Eav, sul proprio sito, ha annunciato per la giornata di oggi numerose soppressioni sulle Linee Vesuviane e su quelle Flegree.