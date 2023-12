Capodanno: metropolitana, funicolari e parcheggi ANM no stop tutta la notte

"Abbiamo appena raggiunto l’intesa sul prolungamento dei servizi di trasporto pubblico per la notte di Capodanno, Natale, Pasqua ed il primo gennaio prossimi". Annuncia il sindacato Usb lavoro privato.

"Un'intesa possibile solo grazie al senso di responsabilità dimostrato dai lavoratori nel garantire il servizio straordinario notturno alla città e dal management ANM nell'accogliere le nostre richieste economiche e di sicurezza. Ai lavoratori verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto dal precedente accordo aziendale, maggiorato nelle giornate di Natale, Pasqua e primo gennaio pomeriggio. Verranno, inoltre, predisposti i necessari presidi a garanzia della sicurezza dell'esercizio e della incolumità dei lavoratori in turno.

La soddisfazione per il risultato raggiunto

"Siamo soddisfatti per aver raggiunto questo importante risultato - affermano Marco Sansone ed Adolfo Vallini del sindacato USB. La strada del dialogo e della correttezza istituzionale con l'amministrazione comunale, venuta meno nei giorni scorsi, deve ritornare a essere la via maestra per garantire pari dignità e il rispetto del pluralismo sindacale. Il Direttore Generale di ANM, l'ingegner Francesco Favo, con la giusta autorevolezza e praticità da "scugnizzo napoletano" è riuscito, dopo ore di intensa trattativa, a fare sintesi ed a presentare una bozza di accordo compatibile con tutte le richieste sindacali", concludono Sansone e Vallini".