Metro fuori servizio per quattro ore e chiusura Galleria Vittoria: giornata di passione

La Linea 1 della metropolitana resterà chiusa questa mattina dalle 9.15 alle 13.15 per la revisione annuale dei treni. Sospesa dunque la circolazione dei convogli sull'intera tratta. Sarà una giornata di passione per chi si sposta a Napoli a causa anche della concomitante chiusura della Galleria Vittoria per lavori di manutenzione sino al 2 febbraio.

Chiusura metro

ultima corsa da Piscinola ore 09:12;

ultima corsa da Garibaldi ore 09:16.

Per la ripresa del servizio sono state programmate le seguenti partenze:

Direzione Piscinola: Ore 13:16 da Garibaldi; Ore 13:15 da Dante.

Direzione Garibaldi: Ore 13:15 da Toledo; Ore 13:15 da Vanvitelli; Ore 13:12 da Piscinola.

Le stazioni saranno riaperte al pubblico alle ore 13.05.

Previste le seguenti navette sostitutive:

Linea R5 tratta PISCINOLA-GARIBALDI

Linea 180 tratta PISCINOLA-VOMERO

Linea C67 tratta PISCINOLA-DANTE-MUSEO

Linea 168 tratta FRULLONE-DANTE-MUSEO

Linea 139 tratta OSPEDALI-VOMERO-DANTE-TOLEDO

Linea 147 tratta VOMERO-DANTE-MUSEO

Linea R2 tratta GARIBALDI-MUNICIPIO

Linea filoviaria 204 tratta OSPEDALI-DANTE-TOLEDO-MUNICIPIO-UNIVERSITA

Linea 665 (sostitutiva linea M1) tratta PISCINOLA-CHIAIANO-FRULLONE-OSPEDALI

Il nuovo dispositivo di traffico per la Galleria Vittoria

????? ??? ?:?? ??? ??/??/???? ???? ??? ?:?? ??? ??/??/???? sono chiuse le corsie di transito in entrambi i sensi di marcia della Galleria Vittoria per consentire, a seguito di ultimazione dei restauri delle facciate, lo smontaggio dei ponteggi in sicurezza. Considerata l’importante funzione di collegamento tra il Centro e la zona di Chiaia-Posillipo-Fuorigrotta si è reso necessario predisporre un dispositivo temporaneo di viabilità alternativa che prevede:

-in ??? ??????????, per consentire il collegamento in direzione ovest verso Chiaia-Posillipo-Fuorigrotta, l’istituzione di senso unico di circolazione verso Piazza Vittoria a partire dalla confluenza con via Santa Lucia fino all'intersezione con via Giorgio Arcoleo/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli;

- in ??? ??????? ???????, per consentire il collegamento in direzione ovest verso Chiaia-Posillipo-Fuorigrotta, l’istituzione di senso unico di circolazione verso Piazza Vittoria a partire dall’intersezione di via Chiatamone/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli;

-?? ?????? ???????? ? ??? ?????????, per consentire il collegamento in direzione Centro, l’istituzione di senso unico di circolazione a partire dalla confluenza con via Caracciolo fino all'intersezione con via Santa Lucia;

-?? ??? ????? ?????: il senso unico di circolazione da via Cesario Console a via Chiatamone e la sospensione della corsia preferenziale in questo tratto.