Mercoledì nero dei trasporti pubblici tra allagamenti e infiltrazioni

I trasporti pubblici rappresentano sempre più un lusso a Napoli. Basta una giornata di maltempo, come oggi, mercoledì 16 novembre e il sistema va in tilt, penalizzando soprattutto i pendolari.

Disagi per metro e tram

Disagi per chi viaggia in metropolitana per la chiusura temporanea della stazione della metro Garibaldi a causa di allagamenti e infiltrazioni d'acqua dalle scale mobili. Il disservizio è stato comunicato da Anm. Dalle 10.50 la circolazione è tornata attiva sino alla stazione Duomo, ma Garibaldi resta chiusa al pubblico. Disagi e ritardi acuiti anche dal malore occorso ad un passeggero che viaggiava sulla linea 1 della metropolitana.

Problemi anche per chi viaggia in tram: "causa allagamento alla sede tranviaria il servizio è temporaneamente sospeso". Fa sapere in una nota Anm.