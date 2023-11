Metro Linea 1 di Capodichino, Manfredi: "Aeroporto collegato direttamente con porto e stazione"

Proseguono i lavori della linea 1 della metropolitana. Sopralluogo del sindaco Manfredi nel cantiere di Capodichino.

Ecco le sue parole: "Continuano spediti i lavori per la realizzazione della stazione della Metro Linea1 di Capodichino, la cui apertura completa è prevista per la fine del 2025 e si inserisce nell’ambito di un prolungamento complessivo di 3,2 km con l’apertura, il prossimo anno, anche delle stazioni del Centro Direzionale e del Tribunale. Un prolungamento fondamentale per la nostra città che permetterà al nostro aeroporto, sempre più al centro delle rotte turistiche, di essere collegato direttamente con la Stazione Centrale ed il Porto".