Napoli, le nuvole la fanno da padrone: come sarà il tempo oggi e domani

L'aggiornamento degli esperti per la città partenopea

A Napoli, come annunciano gli esperti di 3bmeteo.com, repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche tra la serata di venerdì e l'alba di sabato per effetto dell'arrivo di una rapida perturbazione atlantica, foriera di piogge e rapidi rovesci temporaleschi. Tempo più stabile e soleggiato - seppur con qualche modesto annuvolamento di passaggio - tra domenica 16 e lunedì 17 maggio per effetto di una temporanea rimonta anticiclonica. Temperature minime intorno ai 15°C, massime prossime ai 20-21 °C.

Temperatura massima intorno ai 20°

A Napoli oggi giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2666m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.