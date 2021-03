Settimana Santa estiva a Napoli: sole e aumento delle temperature

Anche Napoli, almeno fino a venerdì, sarà interessata dall'anticiclone africano, che si espanderà come una bolla calda su tutta l'Italia. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “avremo così condizioni in prevalenza assolate, salvo residua variabilità sulle regioni meridionali".

Quasi Estate nella Settimana Santa

“L'aspetto sicuramente più saliente riguarda le temperature, che subiranno una impennata soprattutto nei valori diurni” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “i valori massimi superereanno infatti diffusamente e anche abbondantemente i 20°C, raggiungendo punte di 24-25°C. Si tratta di valori tipici del mese di maggio, se non in alcuni casi da inizio giugno. Al Sud qualche grado in meno per via di residue correnti nord orientali".

Rischio pioggia a Pasqua e Pasquetta

“La situazione potrebbe radicalmente cambiare proprio in concomitanza del weekend pasquale, quando una perturbazione fredda in discesa dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e un deciso calo delle temperature. La distanza temporale e l'incertezza dell'evoluzione meteo in questa fase non consentono però di scendere in dettagli, per ora. Seguiranno importanti aggiornamenti nei prossimi giorni” - concludono da 3bmeteo.com