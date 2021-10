Allerta gialla in Campania: temporali e rischio frane

Dopo la tregua di sabato, sarà una domenica all'insegna del maltempo quella che vivranno i napoletani il 10 ottobre. Secondo le previsioni di 3B Meteo, la pioggia non dovrebbe dare tregua per tutta la giornata. Brutte notizia anche per chi ha programmato la consueta gita fuori porta visto che tutta la Campania sarà interessata da temporali.

A conferma di ciò, è arrivata anche l'allerta gialla proclamata dalla Protezione Civile, a partire dalla mezzanotte di sabato e valida fino alle 23.59 di domani, domenica 10 ottobre. "Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, anche intensi in alcuni punti del territorio. - si legge nella nota - Possibili raffiche nei temporali sui settori settentrionali della Regione i fenomeni saranno in attenuazione a partire dal pomeriggio di domani".

La protezione civile mette in guardia anche sul pericolo frane: "A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni".

I rischi non si fermano qui: "Sono possibili, inoltre: ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; possibili cadute massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili".

Brutta notizie, soprattutto perché Napoli ha subito molti danni durante questa prima settimana di autunno con strade chiuse e colate di fango che hanno invaso negozi e case. Dovrebbe andare meglio la prossima settimana. Sempre secondo 3 Meteo, infatti, la pioggia lascierà spazio al bel tempo da martedì 12 e dovrebbe accompagnarci fino al prossimo weekend.