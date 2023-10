Metal detector per strada: così si fermano i giovani armati

Metal-detector e controlli a tappeto nelle zone di passaggio dei quartieri Piscinola, Chiaiano e Scampia per i Carabinieri della compagnia Vomero. La movida del centro passa anche da queste arterie e i militari lo sanno bene. Controlli alle fermate metro e alla discesa dei pulman per le persone – soprattutto giovanissime – che arrivano dalle periferie per vivere la movida partenopea.

Durante i controlli, identificate 87 persone delle quali 46 sono risultate già note alle forze dell’ordine, c’era anche un 20enne. Il ragazzo è stato fermato e perquisito a 2 passi dall’uscita della metro di Chiaiano. Quando il metal detector ha “suonato” è avvenuta la scoperta: un manganello telescopico in ferro che esteso arrivava a 54 centimetri. Il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di arma, il manganello è stato sequestrato. Non sono mancati i controlli al codice della strada con un uomo denunciato perché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Segnalati alla prefettura nove ragazzi, appena maggiorenni, trovati in possesso di hashish e marijuana.