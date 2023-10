Morte Misterpellapazzo, i messaggi di cordoglio per la morte del tiktoker napoletano

"Ora sarà un Misterangelo". "Ora fai divertire anche gli angeli in paradiso". Sono tantissimi e spesso di questo tenore i messaggi di cordoglio che fanno capolino sui social per la morte di Misterpellapazzo, tiktoker napoletano noto per i suoi video provocatori e divertenti.

Lorenzo Della Femine, questo il suo vero nome, aveva 40 anni ed è deceduto nel pomeriggio di oggi presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di un arresto cardiocircolatorio. Già nelle scorse settimane aveva avuto problemi di salute ed era stato ricoverato in ospedale. A chi gli aveva chiesto del motivo del ricovero aveva spiegato - attraverso video sui social - che alla base di un malore accusato c'era stata l'assunzione di un mix di farmaci che aveva dovuto assumere.

Su Facebook in particolare molte persone stanno scrivendo di essere toccati profondamente da quanto accaduto. Misterpella faceva video divertenti che molti ricordano con profondo affetto. "Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5 - ha scritto l'attore Massimo Cerbone - troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo". È uno dei tanti messaggi - di persone in vista o semplici fan - che stanno seguendo la notizia.

Lorenzo lascia la moglie Susy, a volte con lui nei suoi video, e tre figli piccoli.