Messa in suffragio per Messina Denaro? Post choc sulla pagina Facebook di una parrocchia del Napoletano

Sulla pagina Facebook della Parrocchia Licignano - Maria SS. Annunziata di Casalnuovo di Napoli è apparso un post questa mattina che ha destato molta inquietudine tra i fedeli: "Oggi 27.09.2023 ore 19.00 sarà celebrata la S. Messa per Matteo Messina Denaro". Tanti i commenti di sdegno da parte dei frequentatori della parrocchia, increduli per la celebrazione programmata per la dipartita dello spietato capomafia autore di efferati delitti, morto di tumore nei giorni scorsi.

Dopo qualche ora, sulla medesima pagina, è apparso un nuovo post: "La messa a suffragio, per prudenza pastorale è annullata".

C'è da chiedersi a questo punto, come ipotizzato da alcuni, se possa essersi trattato di un hackeraggio della pagina social della chiesa o della richiesta di qualche fedele.