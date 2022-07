"Tassa" per le 'mesate' alle moglie dei carcerati: notificati provvedimenti di fermo a Napoli

Otto provvedimenti di fermo emessi dalla DDA sono stati notificati nei confronti di altrettanti presunti "emissari" di un gruppo malavitoso ritenuto dagli inquirenti "una sotto articolazione del clan Lo Russo". L'operazione congiunta è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia Vomero, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato Scampia.

Tra gli episodi estorsivi documentati dalle forze dell'ordine tra i quartieri Miano, Chiaiano, Piscinola e Marianella - come riferisce l'Ansa - anche 3 mila euro che un panettiere napoletano sarebbe stato costretto a consegnare "quale 'tassa' per contribuire alle 'mesate' per le mogli dei carcerati".

Una delle vittime, incapace di sostenere una richiesta estorsiva da ben 7mila euro mensili, lo scorso 5 luglio ha presentato una denuncia ai carabinieri della Compagnia Vomero.