Merce scaduta nei supermarket: multe e sequestri

Controlli in materia fitosanitaria nel comune di Palma Campania sono stati effettuati dai militari della stazione dei carabinieri forestali di Roccarainola. Nel dettaglio si è proceduto alla verifica di un supermarket/ortofrutta di proprietà di un 50enne del posto dove è stata appurata la presenza di merce scaduta, in particolare nove confezioni di caffè in cialde. La merce è stata posta sotto sequestro amministrativo ed il soggetto sanzionato per un importo pari a 3334 euro.

Si è proceduto, inoltre, alla verifica di un altro supermarket/ortofrutta di proprietà di un 40enne del posto. Qui è stata accertata la presenza di merce scaduta, nel dettaglio circa 9 chili tra prodotti surgelati, prodotti da forno e snack vari. La merce veniva posta in sequestro amministrativo ed il soggetto sanzionato per un importo pari a 3334 euro. I controlli - si conclude la nota - continueranno anche nei prossimi giorni a tutela del consumatore.