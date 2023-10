Merce rubata trovata dai carabinieri: si cercano i legittimi proprietari (FOTO)

Lo scorso 20 luglio i carabinieri della compagnia di Casoria hanno rinvenuto e sequestrato – nei pressi del Casoria Park – diversa merce verosimilmente provento di furto.

Non si riescono però a rintracciare i legittimi proprietari ed è per questo che i militari hanno chiesto la pubblicazione delle immagini della merce per arrivare ai legittimi proprietari.

Se qualcuno dovesse riconoscere come proprio ciò che è nelle immagini potrà recarsi – con idonea documentazione – negli uffici della compagnia di Casoria a via Pio XII nr. 132.