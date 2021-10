Blitz dei Nas nel mercato ittico di Pozzuoli: pesce sequestrato e multe

Sono 50 i kg di prodotti sequestrati, per un valore di 2mila e 500 euro. Un rivenditore è stato denunciato, mentre sono state elevate contravvenzioni per 2mila euro

Nel corso di controlli all'interno del Mercato ittico di Pozzuoli, i carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato 50 kg di prodotti trovati in cattivo stato di conservazione dal valore di circa 2mila e 500 euro.

Contestualmente è stato anche denunciato un rivenditore.

L'operazione è scattata all'alba, poco dopo l'orario di apertura al pubblico. I militari hanno passato al setaccio tutti gli stand attivi nella struttura verificando le condizioni igienico sanitarie, lo stato di conservazione e la rintracciabilità di pesci e frutti di mare, riscontrando numerose irregolarità.

Sono infatti emerse criticità come la cattiva conservazione degli alimenti e la mancanza di certificazione di tracciabilità da parte di alcuni commercianti che non hanno fornito indicazioni circa la provenienza dei prodotti presenti sui banchi degli stand. Sono state rilevate nove violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare ed elevate contravvenzioni per un totale di 2mila euro.