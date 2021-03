Incendio al mercatino del Vomero, De Luca: "Serve svolta nella concezione delle nostre aree mercatali"

Il Presidente della V Municipalità Arenella Vomero Paolo De Luca ha effettuato questa mattina un sopralluogo insieme all'assessore comunale al Commercio e ai Mercati Rosaria Galiero presso il mercatino di Casale de Bustis, dove nel primo pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio che ha coinvolto e danneggiato alcuni box commerciali all'interno dell'edificio del mercato rionale.

"Stamattina per la verifica dello stato dei luoghi con l’Assessore Galiero siamo stati al mercato De Bustis e quello che abbiamo visto se da un lato avvilisce ed amareggia, da un altro deve servire da sprone per una svolta nella concezione delle nostre aree mercatali. I mercati sono punti di riferimento dei territori e bisogna adeguarli a quelle che sono le nuove realtà economico-produttive. Occorre progettare interventi di riqualificazione delle strutture esistenti che, oltre a garantire il controllo e la sicurezza per gli operatori e gli utenti, siano in grado di ospitare iniziative commerciali e culturali inserite in un circuito attrattivo di forte richiamo. Solo così potremmo sentirci sempre più cittadini di quel mondo del quale a pieno titolo facciamo parte", scrive De Luca sui social.