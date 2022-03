Insetti nei piatti della mensa scolastica: la rivolta dei genitori (VIDEO)

Allarme refezione scolastica nella VI Municipalità. In due istituti diversi, uno a Barra l'altro a Ponticelli, è stata denunciata la presenza di insetti nei piatti serviti agli alunni. Una denuncia documentata da materiale fotografico e resa pubblica dal consigliere municipale Patrizio Gragnano.

Genitori in rivolta all'esterno dei plessi. In una delle due scuole è stato necessario l'intervento dei carabinieri per consentire l'accesso dei dipendenti dell'azienda che si occupa della mensa, la stessa per entrambi gli istituti. I lavoratori hanno rischiato il linciaggio. "Nel pieno rispetto di chi lavora - afferma il consigliere Gragnano - non possiamo permetterci di far arrivare in una scuola pubblica e a dei bimbi un cibo così. Occorre individuare le responsabilità e far funzionare la filiera dei controlli. Un episodio che accade simultaneamente su due scuole non può essere una casualità. Ognuno faccia la sua parte, vengano rispettate le procedure e se possibile alzato il livello dei controlli. Spesso il pasto somministrato a scuola è il principale per tante famiglie indigenti del territorio e non possiamo rinuciarvi assolutamente".

Sull'aggressione dei genitori ai danni degli addetti alla mensa il consigliere aggiunge: "L'episodio è da condannare, prendersela con chi lavora è sbagliato. Tocca al comune stringere la vite dei controlli ed è quello che ho chiesto con il massimo rigore". Formalizzate le denunce che sono state inoltrate al vicesindaco del Comune di Napoli con delega alla scuola Mia FIlippone.