Mensa del Carmine, pranzo di Natale salvo: "Ma aumentano gli italiani poveri"

"Se ci siamo trovati in difficoltà è perché tra settembre e ottobre abbiamo dovuto aiutare 400 famiglie napoletane". Padre Francesco Sorrentino spiega così la crisi delle scorte che ha messo a rischio il funzionamento della mensa del Carmine una delle più grandi di tutta la città. Una difficoltà che aveva messo in dubbio anche il tradizionale pranzo di Natale per i senza fissa dimora. Un pericolo sventato grazie alle donazioni dei napoletani.

L'allarme, però, resta. "Con i rincari e con la fine del Reddito di cittadinanza - prosegue il parroco - sono aumentati gli italiani che ci chiedono aiuto. Quindi, non assistiamo solo i senza fissa dimora che vengono qui per un pasto, ma anche famiglie dignitose che hanno vergogna di chiedere". Un trend che è in continuo aumento e che non sembra riguardare solo il periodo di festa: "Abbiamo vissuto due mesi di grande difficoltà - spiega Salvatore Dello Iacono, mediatore culturale - Qui vengono tante donne dell'est, in grande crescita dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. C'è una folta comunità del Maghreb. Ma ci troviamo di fronte a sempre più napoletani che non riescono a fare la spesa".

Napoli ha risposto agli appelli dei giorni scorsi. "Siamo stati inondati dalla solidarietà - racconta suor Marisa Vitrella, direttrice della Caritas diocesana - Da parte nostra un enorme ringraziamento al popolo napoletano che ha diviso con noi il poco che ha. Questo ci consentirà di stare sereni anche nei prossimi mesi. Qui c'è costante necessità di persone che hanno voglia di dare una mano".

Di fronte alla crisi, non sono arrivati cenni dal Comune, mentre qualcosa si è mosso in Regione Campania. Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, ha informato che sono stati stanziati 20mila euro per il presidio di solidarietà di piazza del Carmine: "Nella prossima Legge di bilancio è stato inserito un mio emendamento che stanzia 20mila euro per la mensa. Nella nostra regione una persona su due è a rischio povertà e le richieste di assistenza ai centri della Caritas sono cresciute dell’80 per cento" il commento dell'ex 5 Stelle.

In una città in cui le persone costrette a vivere in strada sono in aumento e in cui il Comune ha smesso di organizzare il pranzo di Natale per i senza fissa dimora, è una buona notizia che almeno quello della Mensa del Carmine sia salvo: si terrà regolarmente il 25 dicembre nel chiostro della Chiesa.