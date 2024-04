Uomo ricoverato al Cotugno per meningite: le sue condizioni

Un 45enne di Solofra, nell'avellinese, è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Cotugno di Napoli a causa di meningite.

L'uomo, originariamente ricoverato al Moscati di Avellino prima di essere trasferito nel capoluogo campano, rimane sotto osservazione. L'infiammazione - secondo quanto riferisce AvellinoToday - è acuta e ancora molto presente sulla membrana del cervello.

Le condizioni rimangono stabili e non c'è un peggioramento evidente. Tuttavia prima di lunedì non sarà possibile rilasciare una prognosi per scongiurare ulteriori complicazioni.

