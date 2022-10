Un bambino di nove anni è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione per meningite da .meningococco al Santobono.

Il piccolo, residente a Teano, in provincia di Caserta, è stato stato trasferito, dopo l'allarme dell’azienda sanitaria di Caserta.

Le sue condizioni sono critiche, ma viene monitorato costantemente dal personale dell'ospedale vomerese.