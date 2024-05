La Mehari di Giancarlo Siani verrà spostata: ecco dove andrà

l Comune di Napoli, d'intesa con la famiglia Siani, la Fondazione Giancarlo Siani, la Fondazione Pol.i.s., in previsione dei lavori di ristrutturazione che saranno svolti al Pan, palazzo delle arti di Napoli, dove è oggi ospitata la "Sala della memoria", il "progetto non invano" e la "Mehari" di Giancarlo hanno concordato quanto segue. Intanto, grazie alla disponibilità della Polizia Municipale, col suo Comandante Ciro Esposito, l'auto sarà temporaneamente collocata nel parcheggio della Municipale presso la Municipalità del Vomero, d'intesa con la Presidente Cozzolino.

I materiali del progetto non invano saranno conservati a cura della Fondazione Pol.i.s. Lo spostamento avverrà domani mercoledì 29 maggio dalle ore 15:30 dal Pan In seguito, in attesa di ricollocare l'auto al Pan, a fine lavori, si informeranno Istituzioni, cittadini, scolaresche, delle iniziative che saranno promosse nel frattempo, al fine di favorire "l'incontro" con l'auto di Giancarlo Siani ed i promotori delle attività, in altri luoghi, di cui - annuncia il Comune - si darà notizia.