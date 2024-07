Nuova casa per la Mehari di Giancarlo Siani: Villa Bruno a San Giorgio

Mercoledì 17 Luglio, alle ore 17:00, presso la sede della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania in Via Raffaele De Cesare, 28, Napoli, don Tonino Palmese, presidente Pol.i.s. e Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, sigleranno un protocollo d’intesa per il trasferimento della Sala della Memoria, dedicata a tutte le vittime innocenti di reato e al cui interno si trova la Mehari appartenuta a Giancarlo Siani, nei locali di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

Mercoledì 17 Luglio, alle ore 17:00, presso la sede della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania in Via Raffaele De Cesare, 28, Napoli, don Tonino Palmese, presidente Pol.i.s. e Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, sigleranno un protocollo d’intesa per il trasferimento della Sala della Memoria, dedicata a tutte le vittime innocenti di reato e al cui interno si trova la Mehari appartenuta a Giancarlo Siani, nei locali di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

L’allestimento della Sala a San Giorgio a Cremano si è reso necessario a causa dei lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Arti di Napoli, luogo che ospita la Sala della Memoria. Data l'alta valenza del progetto la città di San Giorgio a Cremano si è resa subito disponibile a ospitare la Sala della Memoria, in virtù dell'ampio risalto che il Comune pone a tutte le opere votate alla divulgazione dei valori della giustizia, della legalità e del bene comune.

Saranno presenti, con don Tonino e il sindaco Zinno, Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Regione Campania, Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, il dottor Paolo Siani, fratello di Giancarlo e rappresentante della Fondazione che porta il nome del giornalista vittima innocente di camorra e l’avvocato Giuseppe Granata, presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.

Il trasferimento è stato reso possibile grazie alla proficua collaborazione tra la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, il Comune di San Giorgio a Cremano, il Comune di Napoli, Fondazione Giancarlo Siani Onlus, il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità e Libera Campania.