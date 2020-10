Medico positivo al Covid: chiude Asl

Disagi a San Pietro a Patierno dove l'Asl è stata chiusa dopo che un medico è risultato positivo al Covid. Dopo l'esito del tampone è stata attivata la procedura di emergenza: chiusi i locali al pubblico, è stata effettuata l'igienizzazione del plesso di via 4 aprile. La riapertura dovrebbe avvenire tra stasera e domani mattina. Intanto si registrano disagi per i cittadini, soprattutto per chi ha bisogno di assistenza per il Covid. Tutto, infatti, è stato messo nelle mani della guardia medica di Secondigliano che, però, non riesce a far fronte alle numerose richieste d'intervento.

