Medico di base preso a calci e pugni da un paziente: necessario il trasporto in ospedale

Un medico di base è stato brutalmente aggredito a Giugliano. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale, tramite 118. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri. A riportare la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate.

"15 minuti fa aggredito un collega medico di medicina Generale nel suo studio in Giugliano in Campania, il motivo sarebbe perché il medico del pronto soccorso dell’ospedale cardarelli di Napoli all’atto delle dimissioni non avrebbe redatto il certificato “sistema ts” ed il paziente ha aggredito il collega con pugni e calci al volto. Il collega è stato soccorso dagli altri pazienti e portato in ps tramite 118. Attualmente al suo studio ci sono i carabinieri", si legge in un post.