"Il certificato non lo faccio": medico aggredito e mandato all'ospedale

Un medico di quella che era conosciuta come "guardia medica" è stato brutalmente aggredito ieri sera nel presidio di Melito. L'aggressione sarebbe avvenuta per la mancata concessione di un certificato medico di malattia ad un paziente. La vicenda è stata raccontata dallo stesso medico, attraverso l’associazione “Medici senza carriere”. Il medico aggredito è stato costretto alle cure mediche dell’ospedale San Giuliano di Napoli

“Al mio ripetuto diniego - racconta il medico - davanti alla moglie e a diversi altri pazienti in attesa, comincia ad insultarmi e ad alzare la scrivania come per spingerla contro di me. Comincia a impossessarsi anche del registro allorquando io inizio a riprendere tutto col mio cellulare. Dopo piu’ o meno un minuto, afferra il mio cellulare e lo scaglia con violenza a terra fuori dalla stanza della guardia medica. Lo riprende e lo scaglia di nuovo a terra schiacciandolo persino coi piedi”.

Il medico, a quel punto, si è lanciato per raccogliere il suo telefono, ma è stato colpito alla testa con un oggetto non ben identificato. Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha poi trasferito all'ospedale di Giugliano. Per lui è stata disposta una prognosi di 10 giorni.